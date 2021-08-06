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Из-за осложнений погоды в Украине без света остались 440 населенных пунктов

Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отключение света произошли в 8 областях:

  • Хмельницкая - 206 населенных пунктов,
  • Киевская - 63 ,
  • Тернопольская - 42,
  • Черновицкая - 39,
  • Львовская - 36,
  • Винницкая - 29,
  • Житомирская - 23,
  • Кировоградская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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