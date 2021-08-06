Из-за осложнений погоды в Украине без света остались 440 населенных пунктов

По состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отключение света произошли в 8 областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.
Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.