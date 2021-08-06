Через ускладнення погоди в Україні без світла залишилися 440 населених пунктів

Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлено 440 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Відключення світла сталося у 8 областях:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, на території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов підтоплено два житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев.
Жертв та постраждалих унаслідок негоди немає.