К ослаблению карантина в Украине готова только одна область

По состоянию на 1 октября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 23 области. Соответствует требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Таким образом, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Самый высокий показатель заболеваемости: в Тернопольской области - 325,6 и в Черновицкой области - 218,4. В Киеве этот критерий составляет 158,7, в Кировоградской области - 19,0.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что по словам главного санврача страны Виктора Ляшко, причиной роста заболеваемости коронавируса является пренебрежение карантинными требованиями.

Кроме того, вчера Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди нардепов.