До послаблення карантину в Україні готова лише одна область

Станом на 1 жовтня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 23 області. Відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська область.

Про це свідчать дані відомства.

Таким чином, майже у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області - 325,6 та у Чернівецькій області - 218,4. У Києві цей критерій становить 158,7, у Кіровоградській області - 19,0.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, причиною зростання захворюваності коронавірусу є нехтування карантинними вимогами.

Крім того, вчора Верховна рада пішла на карантин через спалахи коронавірусу серед нардепів.