К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав

В Украине к переходу к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и еще 10 областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Черновицкая область не проходит сразу по двум пунктам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

Киев - 13,92;

Винницкая область - 21,18;

Волынская область - 33,36;

Житомирская область - 13,42;

Закарпатская область - 32,78;

Ивано-Франковская область - 17,84;

Львовская область - 39,19;

Ровенская область - 34,44;

Тернопольская область - 18,59;

Харьковская область - 12,53;

Черновицкая область - 37,95.

В Черновицкой области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,37%.

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению с предыдущими данными Минздрава, в списке не готовых регионов появилась Харьковская область, при этом Черниговская область улучшила свои показатели.

Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых областях могут ужесточить карантин начиная с 22 июня.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине выявили новый антирекорд по количеству новых заболеваний, всего в стране более 34 тысяч больных.