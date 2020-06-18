К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав

Черновицкая область не готова к ослаблению сразу по двум показателям
В Украине к переходу к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и еще 10 областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Черновицкая область не проходит сразу по двум пунктам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Так, согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
В Черновицкой области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,37%.
Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:
Отметим, по сравнению с предыдущими данными Минздрава, в списке не готовых регионов появилась Харьковская область, при этом Черниговская область улучшила свои показатели.
Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых областях могут ужесточить карантин начиная с 22 июня.
Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине выявили новый антирекорд по количеству новых заболеваний, всего в стране более 34 тысяч больных.
Автор: Игорь Литвиненко