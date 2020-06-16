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В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     16.06.2020 - 16:12
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Фото: девушке проверяют температуру (РБК-Украина)

Почти в половине регионов Украины превышено количество заболеваний коронавирусом

В Украине Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина. Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кроме столицы, требованиям Минздрава не соответствуют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Все эти регионы имеют более 12 больных COVID-19 на 100 тысяч населения:

  • Киев - 15,57;
  • Винницкая область - 18,13;
  • Волынская область - 37,43;
  • Житомирская область - 13,75;
  • Закарпатская область - 24,01;
  • Ивано-Франковская область - 15,14;
  • Львовская область - 34,29;
  • Ровенская область - 32,88;
  • Тернопольская область - 17,15;
  • Черновицкая область - 31,51;
  • Черниговская область - 12,42.

Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров готовит документ, который позволит регионам ужесточать карантин.

Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки вновь зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, всего в стране уже более 32 тысяч больных.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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