До ослаблення карантину не готові 11 регіонів України, - МОЗ

Чернівецька область не готова до ослаблення відразу за двома показниками
В Україні до переходу до ослаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом, а Чернівецька область не проходить відразу за двома пунктами.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Так, згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:
В Чернівецькій області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,37%.
Ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:
Зазначимо, порівняно з попередніми даними МОЗ, в списку не готових регіонів з'явилася Харківська область, при цьому Чернігівська область поліпшила свої показники.
Раніше РБК-Україна писало, що у деяких галузях можуть посилити карантин починаючи з 22 червня.
Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні виявили новий антирекорд за кількістю нових захворювань, всього в країні понад 34 тисяч хворих.
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Автор: Игорь Литвиненко