До ослаблення карантину не готові 11 регіонів України, - МОЗ

Фото: перевірка температури на вході в ринок (РБК-Україна)

Чернівецька область не готова до ослаблення відразу за двома показниками

В Україні до переходу до ослаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом, а Чернівецька область не проходить відразу за двома пунктами.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:

Київ - 13,92;

Вінницька область - 21,18;

Волинська область - 33,36;

Житомирська область - 13,42;

Закарпатська область - 32,78;

Івано-Франківська область - 17,84;

Львівська область - 39,19;

Рівненська область - 34,44;

Тернопільська область - 18,59;

Харківська область - 12,53;

Чернівецька область - 37,95

В Чернівецькій області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,37%.

Ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

инцидентность захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Зазначимо, порівняно з попередніми даними МОЗ, в списку не готових регіонів з'явилася Харківська область, при цьому Чернігівська область поліпшила свої показники.

Раніше РБК-Україна писало, що у деяких галузях можуть посилити карантин починаючи з 22 червня.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні виявили новий антирекорд за кількістю нових захворювань, всього в країні понад 34 тисяч хворих.

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Автор: Игорь Литвиненко