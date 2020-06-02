Ослабление карантина привело к росту потребления электроэнергии

В конце мая 2020 года потребление электроэнергии в Украине немного увеличилось. Этому способствовали новые этапы ослабления карантина в большинстве областей Украины и запуск метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, на минувшей неделе, 25-31 мая, среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось на 2,1% до 355,8 млн кВт·ч по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, это на 3,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (368 млн кВт·ч).

Кроме того, на выходных, 30-31 мая, среднее потребление было на 1,8% выше, чем на выходных прошлой недели - 334 млн кВт·ч.

По оперативным данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в мае 2020 года составляло 10,584 млрд кВт·ч, что на 6,17% меньше аналогичного показателя в мае 2019 года (11,28 млрд кВт·ч).

Учитывая холодную погоду в мае 2020 года, данные потребления электроэнергии свидетельствуют о том, что экономика Украины в мае падала примерно тем же темпами, что и в апреле.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.