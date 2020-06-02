Послаблення карантину призвело до збільшення споживання електроенергії

Наприкінці травня 2020 року споживання електроенергії в Україні трохи збільшилося. Цьому сприяли нові етапи послаблення карантину в більшості областей України та запуск метрополітену в Києві, Харкові і Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За даними прес-служби, на минулому тижні, 25-31 травня, середньодобове споживання у робочі дні збільшилося на 2,1% до 355,8 млн кВт·год у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас, це на 3,3% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (368 млн кВт·год).

Крім того, на вихідних, 30-31 травня, середнє споживання було на 1,8% вище, ніж на вихідних минулого тижня - 334 млн кВт·год.

За оперативними даними "Укренерго", споживання електроенергії в травні 2020 року становило 10,584 млрд кВт·год, що на 6,17% менше аналогічного показника в травні 2019 року (11,28 млрд кВт·год).

Враховуючи холодну погоду у травні 2020 року, дані споживання електроенергії свідчать про те, що економіка України у травні падала приблизно тим ж темпами, що і у квітні.

Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9028 млн кВт∙год.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.