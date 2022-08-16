Ослабит оккупантов на юге. Эксперт указал на плюсы от взрывов возле Джанкоя

"Сама Российская Федерация говорит о том, что там было место временного хранения боеприпасов. То есть, как я понимаю, полевой склад боеприпасов. Скорее всего он принадлежал к линии обороны, которую они (оккупанты - ред.) строили на админграницеі Крыма. И его уничтожение это плюс нам в плане ослабления группировки российских войск, которые сегодня действуют на юге Украины. Потому что те войска, которые там были на линии обороны, они сегодня зашли на территории материковой Украины. Поэтому для нас это будет на пользу", - объясняет Жданов.

На вопрос журналиста, могли ли понести россияне потери в плане личного состава он ответил :"Конечно, кроме склада боеприпасов, мог быть пораженный и сам военный объект Российской Федерации в оккупированном Крыму".

Кроме того, Жданов прокомментировал и ситуацию по пожару на трансформаторной подстанции, видео которой разлетелось сетью. Он указал на два важных нюанса.

"Я думаю, что это мог быть отдельный удар. Но надо уточнить что это именно за подстанция. Если та, которая питает Джанкой, тогда это мог быть разлет в результате детонации, а если речь идет о той, которая была для приема электроэнергии с материковой Украины, тогда да, это мог быть нанесен удар, чтобы предотвратить переброску сегодня этой электроэнергии с Запорожской АЭС на полуостров Крым", - считает эксперт.

Что говорят в ВСУ

Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга оценил потери российских военных, которые они могли понести в результате утренних взрывов.

"Добавить нечего, кроме того, что уже озвучено. Есть официальная позиция украинского высшего военного руководства. Безусловно, противник не умеет пользоваться никакими мерами пожарной безопасности, но нас, безусловно, это радует всех, не только военных, но и всю Украину", - говорит Игнат.

Он пояснил, что Джанкой - это еще один военный аэродром, где противник сосредоточил в частности вертолеты.

"...и другая техника там, судя по видео, которое появилось в открытых источниках. Мы видим детонацию боекомплекта, это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны. Надеемся, противник избавится таким образом техники, а главное и личного, летного состава, что произошло и в Саках. Понятно, что кроме этих 10+ самолетов, которые там сгорели, вероятно, что и есть немалое количество личного состава. Если даже самолеты Россия может подтягивать, то проблема очевидна со специалистами авиационными, они не за один день готовятся, у них таки будет", - рассказал представитель Воздушных сил.

Напомним, сегодня утром, 16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. На этот раз их зафиксировали под Джанкоем.

Все что известно об инциденте, что происходит на полуострове и реакция украинских властей - собрано в материале РБК-Украина.

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