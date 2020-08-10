Ослабить карантин не готовы 9 областей

В двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах
По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
Напомним, в Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные.
Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов уже обращал внимание, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус; а в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.
Так, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.