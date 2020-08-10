Ослабить карантин не готовы 9 областей

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Волынская область (выявление 15,68%);

Житомирская область (выявление 12,28%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);

Львовская область (загруженность коек 52,48%);

Одесская область (динамика 18,55%);

Ровенская область (выявление 15,98%);

Сумская область (динамика 40,56%);

Харьковская область (выявление 15,08%);

Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).

Напомним, в Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов уже обращал внимание, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус; а в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.

Так, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.