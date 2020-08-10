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Минздрав: число госпитализированных растет, несмотря на выходные

Украина, Понедельник 10 августа 2020 10:04
Минздрав: число госпитализированных растет, несмотря на выходные
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Степанов отметил, что в воскресенье госпитализировали более 200 человек

В Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалась. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр.

Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.

Напомним, ранее Степанов уже обращал внимание, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус; а в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.

Как писало РБК-Украина, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныгоспитализацияМаксим Степанов
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