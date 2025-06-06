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Ослабили ЗСУ. Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру

П'ятниця 06 червня 2025 16:38
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Ослабили ЗСУ. Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру Фото: ексміністр оборони України Михайло Єжель та експрезидент України Віктор Янукович (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Одразу три колишні міністри оборони України могли продавати військову техніку для послаблення ЗСУ. Вони отримали підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України в Telegram.

В Офісі генпрокурора не називають імена тих, хто отримав підозру, але судячи з фото, йдеться про:

  • Михайла Єжеля;
  • Дмитра Саламатіна;
  • Павла Лебедєва.

Ослабили ЗСУ. Три міністри оборони часів Януковича отримали підозруФото: колишні міністри оборони, яким оголосили підозри (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохоронці встановили, що в період із березня 2010 року до лютого 2014 року, коли підозрювані обіймали посаду глави Міноборони, вони ухвалювали рішення щодо реалізації боєздатного озброєння та військової техніки, якої було недостатньо у ЗСУ.

За розпорядженням підозрюваних було безпідставно реалізовано:

  • сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
  • десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
  • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
  • десятки бойових літаків і вертольотів;
  • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
  • тисячі ракет.

"Зазначеного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року і дотепер", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Своїми діями колишні міністри завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України, а також допомогли Росії.

Що відомо про екс-міністрів оборони

Михайло Єжель

  • Був міністром оборони з березня 2010 по лютий 2012.
  • Адмірал, колишній командувач Військово-морських сил.
  • Вважався проросійським.
  • У 2015 році був оголошений у розшук у справі про постачання продовольства для армії.

Дмитро Саламатін

  • Був міністром оборони з лютого 2012 по грудень 2012.
  • Народився в Росії, раніше був пов'язаний із російським ОПК.
  • До цього очолював "Укроборонпром".
  • Його діяльність викликала безліч скандалів, зокрема звинувачення в руйнуванні обороноздатності України.
  • У 2019 році оголошений у розшук у справі про держзраду.

Павло Лебедєв

  • Був міністром оборони з грудня 2012 по лютий 2014 року.
  • Бізнесмен, колишній народний депутат.
  • Під час Євромайдану фактично не діяв.
  • Після втечі Януковича виїхав до Криму, підтримав окупацію півострова, отримав російське громадянство.

Охоронець Януковича позбувся активів

Нагадаємо, у лютому цього року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи В'ячеслава Заневського. Заневський раніше був керівником охорони Віктора Януковича.

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Міністерство оборони України Павло Лебедєв Янукович
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