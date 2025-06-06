Ослабили ЗСУ. Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру
Одразу три колишні міністри оборони України могли продавати військову техніку для послаблення ЗСУ. Вони отримали підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України в Telegram.
В Офісі генпрокурора не називають імена тих, хто отримав підозру, але судячи з фото, йдеться про:
- Михайла Єжеля;
- Дмитра Саламатіна;
- Павла Лебедєва.
Фото: колишні міністри оборони, яким оголосили підозри (t.me/pgo_gov_ua)
Правоохоронці встановили, що в період із березня 2010 року до лютого 2014 року, коли підозрювані обіймали посаду глави Міноборони, вони ухвалювали рішення щодо реалізації боєздатного озброєння та військової техніки, якої було недостатньо у ЗСУ.
За розпорядженням підозрюваних було безпідставно реалізовано:
- сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
- десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
- сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
- десятки бойових літаків і вертольотів;
- мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
- тисячі ракет.
"Зазначеного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року і дотепер", - підкреслили в Офісі генпрокурора.
Своїми діями колишні міністри завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України, а також допомогли Росії.
Що відомо про екс-міністрів оборони
Михайло Єжель
- Був міністром оборони з березня 2010 по лютий 2012.
- Адмірал, колишній командувач Військово-морських сил.
- Вважався проросійським.
- У 2015 році був оголошений у розшук у справі про постачання продовольства для армії.
Дмитро Саламатін
- Був міністром оборони з лютого 2012 по грудень 2012.
- Народився в Росії, раніше був пов'язаний із російським ОПК.
- До цього очолював "Укроборонпром".
- Його діяльність викликала безліч скандалів, зокрема звинувачення в руйнуванні обороноздатності України.
- У 2019 році оголошений у розшук у справі про держзраду.
Павло Лебедєв
- Був міністром оборони з грудня 2012 по лютий 2014 року.
- Бізнесмен, колишній народний депутат.
- Під час Євромайдану фактично не діяв.
- Після втечі Януковича виїхав до Криму, підтримав окупацію півострова, отримав російське громадянство.
Охоронець Януковича позбувся активів
Нагадаємо, у лютому цього року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи В'ячеслава Заневського. Заневський раніше був керівником охорони Віктора Януковича.
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