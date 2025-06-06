Ослабили ВСУ. Три министра обороны времен Януковича получили подозрение
Сразу три бывших министра обороны Украины могли продавать военную технику для ослабления ВСУ. Они получили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины в Telegram.
В Офисе генпрокурора не называют имена тех, кто получил подозрение, но судя по фото, речь о:
- Михаиле Ежеле;
- Дмитрие Саламатине;
- Павле Лебедеве.
Фото: бывшие министры оборони, которым объявили подозрения (t.me/pgo_gov_ua)
Правоохранители установили, что в период с марта 2010 года до февраля 2014 года, когда подозреваемые занимали должность главы Минобороны, они принимали решение о реализации боеспособного вооружения и военной техники, которой было недостаточно у ВСУ.
По распоряжению подозреваемых были безосновательно реализованы:
- сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
- десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
- сотни единиц гусеничной и колесной техники;
- десятки боевых самолетов и вертолетов;
- миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров;
- тысячи ракет.
"Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Своими действиями бывшие министры нанесли вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также помогли России.
Что известно об экс-министрах обороны
Михаил Ежель
- Был министром обороны с марта 2010 по февраль 2012.
- Адмирал, бывший командующий Военно-морскими силами.
- Считался пророссийским.
- В 2015 году был объявлен в розыск по делу о поставках продовольствия для армии.
Дмитрий Саламатин
- Был министром обороны с февраля 2012 по декабрь 2012.
- Родился в России, ранее был связан с российским ОПК.
- До этого возглавлял "Укроборонпром".
- Его деятельность вызвала множество скандалов, в том числе обвинения в разрушении обороноспособности Украины.
- В 2019 году объявлен в розыск по делу о госизмене.
Павел Лебедев
- Был министром обороны с декабря 2012 по февраль 2014.
- Бизнесмен, бывший народный депутат.
- Во время Евромайдана фактически бездействовал.
- После бегства Януковича уехал в Крым, поддержал оккупацию полуострова, получил российское гражданство.
Охранник Януковича лишился активов
Напомним, в феврале этого года Высший антикоррупционный суд конфисковал активы Вячеслава Заневского. Заневский ранее был руководителем охраны Виктора Януковича.
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