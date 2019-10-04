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Осквернившому пам'ятник жертвам Голокосту в Кіровоградській області оголосили підозра

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 13:25
Осквернившому пам'ятник жертвам Голокосту в Кіровоградській області оголосили підозра
Ілюстративне фото (facebook.com/eduard.dolinsky)

СБУ розслідує факт причетності підозрюваного до фактом осквернення пам'ятника в Миколаївській області

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру чоловікові, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Голованівську Кіровоградської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням спецслужби, підозра вручили одному з представників мистецьких кіл Києва.

"Під час обшуків було знайдено майже тридцять металевих свастик, виготовлені зловмисником у власній майстерні, карти Кіровоградської та Миколаївської областей та відповідні записи з відмітками об'єктів для вчинення актів вандалізму, аерозольні фарби сірого і чорного кольорів, які повністю збігаються з тими, які осквернили місце єврейського поховання Також правоохоронцями вилучено жорсткі диски та паперові матеріали з антисемітським змістом, електропила, якій вирізалися свастики на пам'ятних знаках", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ повідомила про підозру (ssu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) і ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що тривають слідчі дії щодо причетності підозрюваного до подібного акту вандалізму в Миколаївській області.

Нагадаємо, в Кіровоградській області інцидент стався 17 вересня. Днем раніше подібний випадок був зафіксований в Миколаївській області. Тоді був пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту в Доманівському районі.

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Новини України памятникГолокостКропивницька область
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