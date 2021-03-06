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Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: полиция разыскала вандалов

Автор: Андрей Козловский

В Ивано-Франковской области полиция разыскала вандалов, которые повредили памятник Тараса Шевченко. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюст Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.

Напомним, повредили памятник Тараса Шевченко накануне, 5 марта, в селе Подпечеры. После этого городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранительным органам с требованиями найти преступников.

Также РБК-Украина писало, что во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Также в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.

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