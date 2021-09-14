"Оскорбил Лукашенко": в Беларуси мужчине дали 1,5 года тюрьмы за пост в Telegram

В Беларуси мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за пост в Telegram, в котором он якобы оскорбил Александра Лукашенко. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую Генпрокуратуру .

Сообщается, что житель города Ляховичи в августе 2020 года разместил в Telegram информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фото Лукашенко.

"После чего под изображением написал в адрес президента Республики Беларусь клеветнические измышления и оскорбления", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что мужчина "вину признал и раскаялся". Суд назначил ему лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.