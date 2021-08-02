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Белорусскому журналисту дали 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко"

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Беларусь, Понедельник 02 августа 2021 16:30
Белорусскому журналисту дали 1,5 года колонии за "оскорбление Лукашенко" Фото: журналист белорусского издания "Первый регион" Сергей Гордиевич (1reg.by)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 августа суд Ивановского района в Брестской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев корреспонденту издания "Первый регион" Сергею Гордиевичу. Его осудили за "оскорбление Лукашенко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что оглашение приговора дважды откладывалось из-за того, что подсудимый терял сознание.

Известно, что 50-летнего журналиста обвинили в оскорблении и клевете на Лукашенко, а также в оскорблении двух милиционеров в чате телеграмм-канала "Реальный Дрогичин" за которое от мужчины требовали выплатить компенсации.

Сам журналист не признал себя виновным и отказался давать показания в ходе следствия.

Указано, что 22 декабря 2020 года по дороге из Дорогичина до Бреста он был задержан сотрудниками ОМОНа.

Позже в его квартире провели обыск, журналиста задержали на 72 часа. Речь идет якобы о репосте сообщения в одной из дорогичинских групп в Viber, к которой принадлежит Сергей Гордиевич.

Несколько месяцев он находился под домашним арестом, но с начала мая мера пресечения была заменена подпиской о невыезде.

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