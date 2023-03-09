"Оскар" відмовився показувати звернення Зеленського під час церемонії вручення премії, - ЗМІ

Джерела видання повідомляють, що агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити відеозвернення Зеленського в "сітку", однак отримав відмову.

Звернення з приводу виступу Зеленського на "Оскарі" відбувається на тлі того, що опитування показують, що підтримка американцями надання допомоги Україні ослабла.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Зеленський віртуально виступав на Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Греммі".

У січні на церемонії вручення "Золотого глобуса" американський актор Шон Пенн представив Зеленського, який повторив своє послання про те, що Україна виграє війну проти Росії, і поаплодував "вільним людям вільного світу - тим, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу".

Але не всі згодні з тим, щоб Зеленський отримував більше ефірного часу. Минулого року продюсер "Оскара" Вілл Пекер відмовив у зверненні Зеленського. Джерела кажуть, що Пекер висловив занепокоєння тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні тільки тому, що зачеплені конфліктом люди - білі. На відміну від цього, Голлівуд ігнорує війни по всьому світу, які зачіпають кольорове населення, стверджував він.

Незрозуміло, чим мотивована відмова від "Оскара" цього року, проте Академія традиційно воліє фокусуватися на внеску кінематографічної спільноти й уникати чогось політичного.

Зазначимо, що кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення Зеленського і минулого року.

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