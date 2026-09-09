Осінній перезапуск: як спланувати сезонні покупки у вересні 2026 та не переплатити

На початку вересня життя повертається до максимального робочого ритму: робота, навчання, щоденні справи. Разом із ритмом повертаються й сезонні витрати: від техніки до осіннього взуття. Найпрактичніший хід - скласти план покупок і починати саме зараз: різниця в цінах на той самий товар може бути відчутною. Планувати варто з огляду на потреби, а не на знижки.
РБК-Україна розповідає, як сформувати список із кількох ключових категорій (техніка, одяг і взуття, дитячі товари, догляд, фінансовий захист), щоб купити справді потрібне й уникнути імпульсивних витрат.
Український покупець дедалі раціональніший: за даними Admitad, з початку 2026 року понад 50% покупців не звертали уваги на бренд, обираючи товар - головними стали ціна та функціональність.
Тож головна економія осені не в полюванні на знижки, а в тому, щоб потрібні покупки збіглися з періодами акцій. Цього року таких періодів одразу кілька.
Вересень - традиційний пік попиту на ноутбуки, планшети й аксесуари для роботи та навчання. Цього року він збігся з днями народження одразу двох мереж.
Фокстрот до 16 вересня проводить розпродаж до річниці зі знижками до 70% на техніку й гаджети, безкоштовною доставкою на обрані позиції, кешбеком до 10% у застосунку та додатковою знижкою до 7% під час оплати карткою Sense від Mastercard.
Telemart - магазин комп’ютерної техніки, який збирає конфігурації під конкретне завдання користувача, - тримає знижки на товари для навчання й роботи до кінця сезону Back to School, а по 13 вересня додає акцію до 16-ї річниці компанії.
Практична порада однакова для будь-якої мережі: перед покупкою визначте сценарій використання. Для навчання дитини, віддаленої роботи чи ігор потрібні різні конфігурації, і чесна відповідь на це питання зазвичай заощаджує більше, ніж будь-який промокод.
Якщо в родині є школяр, окремий квест - зібрати все потрібне без марафону по магазинах. У Будинку Іграшок шкільну категорію цього року помітно розширили: рюкзаки, ланчбокси, зошити, канцелярія та сумки для взуття продаються поруч з іграшками - онлайн і в магазинах.
Діє промо "З улюбленим героєм до школи": речі з персонажами, яких діти обирають самі, - від Стіча й героїв Minecraft до Барбі, Hello Kitty, Kuromi, Пушина та Гаррі Поттера.
Психологія проста: річ з улюбленим героєм дитина сприймає як свою і охочіше збирає рюкзак самостійно.
Для тих, хто оновлює осінній гардероб, в Estro діють сезонні "Look’и тижня" зі спеціальними пропозиціями на окремі моделі нової колекції. Поточна добірка доступна до 14 вересня, а з 15 до 23 вересня бренд оновить акційний асортимент і додасть нові позиції.
Це можливість підібрати готовий образ або доповнити гардероб актуальними моделями за спеціальними цінами.
Сонце, морська вода й активний літній ритм позначаються на стані волосся та шкіри, тому початок осені - вдалий час, щоб оновити щоденний догляд.
Український бренд доглядової косметики MAMASH до 23 вересня пропонує знижку 40% на весь асортимент: засоби для волосся, обличчя та тіла. У добірці можна знайти комплексні системи для зміцнення та відновлення волосся після літа, засоби з ретинолом і вітаміном C, а також продукти для щоденного догляду за тілом.
На iHerb до 16 вересня триває ювілейний розпродаж до дня народження платформи: знижка 30% на понад 600 брендів вітамінів, добавок і косметики за промокодом ADMITAD30.
Осінній чекліст рідко містить страхування, хоча саме воно допомагає захистити бюджет від непередбачених витрат. Страхова компанія VUSO, що працює на ринку 25 років, розвиває цифрові сервіси: дистанційні консультації лікаря в межах медичного страхування доступні зі смартфона, а в автострахуванні компанія пропонує поліси з покриттям воєнних ризиків.
До 7 жовтня за промокодом VUSODRIVE5 діє знижка 5% на оформлення поліса ОСЦПВ.
Сезонні пропозиції брендів у межах Back to School 2026 зібрала партнерська мережа Admitad, тож стежити за актуальними акціями можна в одному місці. Головне почати з планування: тоді осінь стартує без зайвих витрат і з усім необхідним.
Раніше ми писали про те, як убезпечити себе під час онлайн-шопінгу та не стати жертвою шахраїв.