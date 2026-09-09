Осінній перезапуск: як спланувати сезонні покупки у вересні 2026 та не переплатити

Український покупець дедалі раціональніший: за даними Admitad, з початку 2026 року понад 50% покупців не звертали уваги на бренд, обираючи товар - головними стали ціна та функціональність.

Тож головна економія осені не в полюванні на знижки, а в тому, щоб потрібні покупки збіглися з періодами акцій. Цього року таких періодів одразу кілька.

Техніка: час великих акцій мереж

Вересень - традиційний пік попиту на ноутбуки, планшети й аксесуари для роботи та навчання. Цього року він збігся з днями народження одразу двох мереж.

Фокстрот до 16 вересня проводить розпродаж до річниці зі знижками до 70% на техніку й гаджети, безкоштовною доставкою на обрані позиції, кешбеком до 10% у застосунку та додатковою знижкою до 7% під час оплати карткою Sense від Mastercard.

Telemart - магазин комп’ютерної техніки, який збирає конфігурації під конкретне завдання користувача, - тримає знижки на товари для навчання й роботи до кінця сезону Back to School, а по 13 вересня додає акцію до 16-ї річниці компанії.

Практична порада однакова для будь-якої мережі: перед покупкою визначте сценарій використання. Для навчання дитини, віддаленої роботи чи ігор потрібні різні конфігурації, і чесна відповідь на це питання зазвичай заощаджує більше, ніж будь-який промокод.

Дитячі товари: все в одному місці

Якщо в родині є школяр, окремий квест - зібрати все потрібне без марафону по магазинах. У Будинку Іграшок шкільну категорію цього року помітно розширили: рюкзаки, ланчбокси, зошити, канцелярія та сумки для взуття продаються поруч з іграшками - онлайн і в магазинах.

Діє промо "З улюбленим героєм до школи": речі з персонажами, яких діти обирають самі, - від Стіча й героїв Minecraft до Барбі, Hello Kitty, Kuromi, Пушина та Гаррі Поттера.

Психологія проста: річ з улюбленим героєм дитина сприймає як свою і охочіше збирає рюкзак самостійно.

Гардероб: сезонні образи від Estro

Для тих, хто оновлює осінній гардероб, в Estro діють сезонні "Look’и тижня" зі спеціальними пропозиціями на окремі моделі нової колекції. Поточна добірка доступна до 14 вересня, а з 15 до 23 вересня бренд оновить акційний асортимент і додасть нові позиції.

Це можливість підібрати готовий образ або доповнити гардероб актуальними моделями за спеціальними цінами.

Догляд: відновлення після літа

Сонце, морська вода й активний літній ритм позначаються на стані волосся та шкіри, тому початок осені - вдалий час, щоб оновити щоденний догляд.

Український бренд доглядової косметики MAMASH до 23 вересня пропонує знижку 40% на весь асортимент: засоби для волосся, обличчя та тіла. У добірці можна знайти комплексні системи для зміцнення та відновлення волосся після літа, засоби з ретинолом і вітаміном C, а також продукти для щоденного догляду за тілом.

На iHerb до 16 вересня триває ювілейний розпродаж до дня народження платформи: знижка 30% на понад 600 брендів вітамінів, добавок і косметики за промокодом ADMITAD30.

Фінансовий захист: пункт плану, про який згадують останнім

Осінній чекліст рідко містить страхування, хоча саме воно допомагає захистити бюджет від непередбачених витрат. Страхова компанія VUSO, що працює на ринку 25 років, розвиває цифрові сервіси: дистанційні консультації лікаря в межах медичного страхування доступні зі смартфона, а в автострахуванні компанія пропонує поліси з покриттям воєнних ризиків.

До 7 жовтня за промокодом VUSODRIVE5 діє знижка 5% на оформлення поліса ОСЦПВ.

Сезонні пропозиції брендів у межах Back to School 2026 зібрала партнерська мережа Admitad, тож стежити за актуальними акціями можна в одному місці. Головне почати з планування: тоді осінь стартує без зайвих витрат і з усім необхідним.