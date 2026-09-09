Осенний перезапуск: как спланировать сезонные покупки в сентябре 2026 года и не переплатить

Украинский покупатель все более рационален: по данным Admitad, с начала 2026 года более 50% покупателей не обращали внимания на бренд, выбирая товар, - главными стали цена и функциональность.

Так что главная экономия осени - не в охоте за скидками, а в том, чтобы нужные покупки совпали с периодами акций. В этом году таких периодов сразу несколько.

Техника: время крупных акций сетей

Сентябрь - традиционный пик спроса на ноутбуки, планшеты и аксессуары для работы и обучения. В этом году он совпал с днями рождения сразу двух сетей.

Фокстрот до 16 сентября проводит распродажу к годовщине со скидками до 70% на технику и гаджеты, бесплатной доставкой на выбранные позиции, кэшбеком до 10% в приложении и дополнительной скидкой до 7% при оплате картой Sense от Mastercard.

Telemart - магазин компьютерной техники, собирающий конфигурации под конкретную задачу пользователя, - держит скидки на товары для обучения и работы до конца сезона Back to School, а по 13 сентября добавляет акцию к 16-й годовщине компании.

Практический совет одинаков для любой сети: перед покупкой определите сценарий использования. Для обучения ребенка, удаленной работы или игр требуются разные конфигурации, и честный ответ на этот вопрос обычно экономит больше, чем любой промокод.

Детские товары: все в одном месте

Если в семье есть школьник, отдельный квест - собрать все нужное без марафона по магазинам. В Будинку Іграшок школьную категорию в этом году заметно расширили: рюкзаки, ланчбоксы, тетради, канцелярия и сумки для обуви продаются рядом с игрушками - онлайн и в магазинах.

Действует промо "С любимым героем в школу": вещи с персонажами, которых дети выбирают сами - от Стича и героев Minecraft до Барби, Hello Kitty, Kuromi, Пушина и Гарри Поттера.

Психология проста: вещь с любимым героем ребенок воспринимает как свою и охотнее собирает рюкзак самостоятельно.

Гардероб: сезонные образы от Estro

Для тех, кто обновляет осенний гардероб, в Estro действуют сезонные "Look-и недели" со специальными предложениями на отдельные модели новой коллекции. Текущая подборка доступна до 14 сентября, а с 15 по 23 сентября бренд обновит акционный ассортимент и добавит новые позиции.

Это возможность подобрать готовый образ или дополнить гардероб актуальными моделями по специальным ценам.

Уход: восстановление после лета

Солнце, морская вода и активный летний ритм сказываются на состоянии волос и кожи, поэтому начало осени - удачное время, чтобы обновить ежедневный уход.

Украинский бренд косметики MAMASH до 23 сентября предлагает скидку 40% на весь ассортимент: средства для волос, лица и тела. В подборке можно найти комплексные системы для укрепления и восстановления волос после лета, средства с ретинолом и витамином C, а также продукты по ежедневному уходу за телом.

На iHerb до 16 сентября продолжается юбилейная распродажа ко дню рождения платформы: скидка 30% на более чем 600 брендов витаминов, добавок и косметики по промокоду ADMITAD30.

Финансовая защита: пункт плана, о котором упоминают последний

Осенний чеклист редко содержит страхование, хотя именно оно помогает оградить бюджет от непредвиденных расходов. Страховая компания VUSO, работающая на рынке 25 лет, развивает цифровые сервисы: дистанционные консультации врача в пределах медицинского страхования доступны со смартфона, а в автостраховании компания предлагает полисы с покрытием военных рисков.

До 7 октября по промокоду VUSODRIVE5 действует скидка 5% на оформление полиса ОСАГО.

Сезонные предложения брендов в рамках Back to School 2026 собрала партнерская сеть Admitad, поэтому следить за актуальными акциями можно в одном месте. Главное - начать с планирования: тогда осень стартует без лишних трат и со всем необходимым.