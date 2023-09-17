UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Осінній холод не поспішає: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 17 вересня, буде майже без опадів. Температура повітря буде комфортною, поки без заморозків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, по всій Україні сьогодні буде мінлива хмарність. При цьому дощ можливий лише у Карпатському регіоні - Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, місцями грози.

На решті території нашої країни - сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +21 +26 градусів, а в Карпатах +10 +15 градусів.

Вночі температура опуститься до + 7 +12 градусів. На узбережжі морів та на Закарпатті прогнозується + 13 +18, у Карпатах вночі лише +5 +10 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але з проясненнями. Вночі та вдень без дощів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів. Вночі температура опуститься до +10 +12.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр