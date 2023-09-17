Осенний холод не спешит: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, по всей Украине сегодня переменная облачность. Дождь возможен только в Карпатском регионе - Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, местами грозы.

На остальной территории нашей страны - сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет в пределах +21 +26 градусов, а в Карпатах +10 +15 градусов.

Ночью температура опустится до +7 +12 градусов. На побережье морей и на Закарпатье прогнозируется +13 +18, в Карпатах ночью только +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, но с прояснениями. Ночью и днем без дождей. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +23 +25 градусов. Ночью температура опустится до +10 +12.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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