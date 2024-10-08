Осінь не завада. Експерт розповів, коли росіяни можуть взяти оперативну паузу на Сході
Росія стягнула на лінію фронту понад 500 тисяч військових, що в кілька разів перевищує чисельність сил на початку масштабного вторгнення. Прогнози про наступний великий удар залишаються невизначеними.
Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у матеріалі РБК-Україна "Обвалу фронту немає. Як вихід ЗСУ з Вугледару змінить поле бою та які міста під загрозою".
Однак експерти вважають, що активність противника досягла піку і триватиме ще кілька тижнів.
Мусієнко зазначив, що хоча Росія може знизити інтенсивність бойових дій, до грудня Москва буде прагнути до виконання своїх цілей.
"Звичайно, вони можуть знижувати інтенсивність бойових дій. Але до зими РФ ще намагатиметься наступати і досягати певних цілей. До грудня включно і приблизно з січня, думаю, може взяти оперативну паузу", - заявив він.
Судячи із ситуації на фронті, росіяни продовжать кидати піхоту в численні штурми, не рахуючись із втратами.
"Сподіваюся, наші готуються до такого сценарію. Зараз українські війська наносять стримувальні удари, ведуть активну оборону. Давати відсіч і тримати фронт вдається. Ситуація складна, можливо, доведеться відійти ще в різних місцях. Але катастрофи немає", - резюмував експерт.
Вихід ЗСУ з Вугледару
Сили оборони України офіційно підтвердили, що залишили Вугледар 2 жовтня. Противник доклав усіх зусиль для захоплення міста, що призвело до значного виснаження українських підрозділів через атаки з флангів.
Президент Володимир Зеленський охарактеризував це рішення як виважений крок, спрямований на збереження життя військовослужбовців.
Прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Арсеній Прилепко поділився подробицями виведення сил із Вугледару. Він зазначив, що евакуація поранених була складною, але її успішне проведення допомогло мінімізувати втрати.
Крім того, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко повідомив, що українські військовослужбовці зіткнулися з тактичним оточенням під час виходу з Вугледару, коли сили противника перевищували їх у дев'ять разів.
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