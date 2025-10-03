Ошукав "Укренерго" на мільйони: депутат Харківської облради організував злочинну схему
Колишній депутат Харківської облради організував злочинну групу, дії якої при продажу електроенергії під час війни завдали ПрАТ "НЕК "Укренерго" збитків на суму понад 58 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.
Встановлено, що у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат Харківської облради) створив організовану групу з метою заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу.
Деталі схеми
Згідно з розробленим злочинним планом особи заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії.
У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Проте гроші від продажу електроенергії ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не отримало.
Для легалізації кошти спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, після чого за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу фінансові компанії їх повернули на користь інших товариств, які остаточно вивели гроші на рахунок болгарської компанії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало одного з керівників департаменту безпеки "Укренерго", який "зливав" інформацію про наслідки ударів Росії по енергетичних об'єктах України.