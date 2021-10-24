Оштрафованы за нарушение границы. Россия отпустила мэра и двух бизнесменов из Литвы

Российские пограничники отпустили в Литву мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса и двух литовских бизнесменов. Они сегодня случайно нарушили российскую границу .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание 15min .

Как рассказали в Министерстве иностранных дел и пограничной службе Литвы, на Маркаускаса и его спутников россияне наложили штраф в размере 2 тысячи рублей - это около 24 евро.

Маркаускас уже подтвердил информацию о своем задержании на странице в Facebook. Он написал в соцсети, что сожалеет о сегодняшнем инциденте, участником которого стал.

"Я хороший рыбак, но оказывается, что ориентировщик не такой. Возможно, вы уже слышали об инциденте сегодня. Хочу подтвердить, что информация правдива. Меня задержали и оштрафовали. Хотел бы поблагодарить сотрудников консульства нашей страны за их оперативность и помощь", - сказал Маркаускас.