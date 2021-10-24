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Оштрафовані за порушення кордону. Росія відпустила мера та двох бізнесменів з Литви

Автор: Дмитро Левицький

Російські прикордонники відпустили у Литву мера Клайпедського району Литви, колишнього міністра сільского господарства Бронюса Маркаускаса та двох литовських бізнесменів. Вони сьогодні випадково порушили російський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання 15min.

Як розповіли у Міністерстві закордонних справ та прикордонній службі Литви, на Маркаускаса та його супутників росіяни наклали штраф у розмірі 2 тисячі рублів - це близько 24 євро.

Маркаускас вже підтвердив інформацію про своє затримання на сторінці у Facebook. Він написав у соцмережі, що шкодує про сьогоднішній інцидент, учасником якого став.

"Я хороший рибалка, але виявляється, що орієнтувальник не такий. Можливо, ви вже чули про інцидент сьогодні. Хочу підтвердити, що інформація правдива. Мене затримали та оштрафували. Хотів би подякувати співробітникам консульства нашої країни за їх оперативність та допомогу", - зазначив Маркаускас.

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