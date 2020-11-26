Из-за ошибок в учебниках МОН усилит контроль за их проверкой

Министерство образования и науки решило пересмотреть действующую систему проверки школьных учебников. Решение стало следствием ошибок в новых школьных учебниках.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

В министерстве назвали возможные причины ошибок и неуместного контента в учебниках:

- авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;

- учебники внедряются в школьной практике без должной их апробации, что некоторое время использовалась с целью изучения качества учебников;

- в соответствии с действующим порядком конкурса авторы предлагают часть материалов учебника в издательской верстке, а часть - в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издание, поэтому на этапе оценки учебников экспертами конкурсного отбора оказываются не все методические, фактологические и грамматические ошибки и неточности;

- сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования.

Также в Минобразовании отметили факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами.

Напомним, ранее в украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые ошибки. Так, в книге допустили позорный ляп о возрасте Киева. В учебнике написали, что столица Украины основана в 19 столетии. Также исторические памятники значительно "помолодели". Например, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру также отнесли к 19 столетию.

Как мы писали ранее, в школьных учебниках нашли скрытую рекламу.