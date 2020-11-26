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Через помилки у підручниках МОН посилить контроль за їх перевіркою

Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки вирішило переглянути чинну систему перевірки шкільних підручників. Рішення стало наслідком помилок у нових шкільних підручниках.

Про це повідомила прес-служба Міносвіти.

В міністерстві назвали можливі причини помилок і недоречностей контенту в підручниках:

- автори і видавництва фізично не встигають якісно підготувати й внести свої підручники;

- підручники впроваджуються в шкільній практиці без належної їх апробації, що деякий час використовувалася з метою вивчення якості підручників;

- відповідно до чинного порядку конкурсу автори пропонують частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частина - у рукопису, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання, тому на етапі оцінки підручників експертами конкурсного відбору виявляються не всі методичні, фактологічні та граматичні помилки та неточності;

- стислі терміни вибору підручників педагогічними працівниками та установами загальної середньої освіти

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Також у Міносвіти зазначили факти несумлінного виконання зобов'язань деякими видавництвами.

Нагадаємо, раніше в українських підручниках для перших класів виявили грубі помилки. Так, у книзі допустили ганебний ляп про вік Києва. У підручнику написали, що столиця України заснована в 19 столітті. Також історичні пам'ятники значно "помолодшали". Наприклад, Софійський собор та Києво-Печерську лавру також віднесли до 19 століття.

Як ми писали раніше, у шкільних підручниках знайшли приховану рекламу.

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