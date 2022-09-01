В Ощадбанке произошел сбой: что не работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жалобы клиентов банка на странице финучреждения в Facebook .

"Ощад24 все?", "Даже деньги снять нельзя", "Мало того, что не работает приложение, да еще и платежи не проходят с карточек, выдает ошибку. Информации ноль, а неудобств море. Сделайте что-то с этим, будьте добры! " - пишут клиенты.

На это сотрудник банка в комментариях ответила: "Приносим извинения за неудобства, уже решаем данный вопрос". Позже она рассказала, что "все сервисы, кроме приложений, уже работают".

Начальник управления банка по связям с общественностью и СМИ Ярослава Титова пояснила, что банк проводил плановые технические работы.