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В Ощадбанку стався збій: що не працює

Автор: Наталія Гурковська

У Ощадбанку стався збій у роботі. Перестали працювати термінали банку, карти та онлайн-банкінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на скарги клієнтів банку на сторінці фінустанови у Facebook.

"Ощад24 всьо?", "Навіть гроші зняти не можна", "Мало того, що не працює додаток, так ще й платежі не проходять з карток, видає помилку. Інформації нуль, а незручностей море. Зробіть щось із цим, будьте ласкаві!" - пишуть клієнти.

На це співробітник банка у коментарях відповіла: "Перепрошуємо за незручності, вже вирішуємо дане питання". Пізніше вона розповіла, що "всі сервіси окрім додатків вже працюють".

Начальник управління банку зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Ярослава Титова пояснила, що банк проводив планові технічні роботи.

Як повідомлялось, Ощадбанк спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тепер смс-підтвердження можна отримати через Viber.

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Ощадбанк