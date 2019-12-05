В Ощадбанке избрали главу набсовета

Главой наблюдательного совета АО "Ощадбанка" избрана госпожа Байба Апин. Соответствующее решение было принято на заседании обновленного состава совета 3-4 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, заместителем главы наблюдательного совета избран Игорь Митюков.

Как отметили в Ощадбанке, в состав наблюдательного совета вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Хуан Энрике Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Игорь Митюков, представитель государства от Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Юлия Пашко и представитель президента Украины Юрий Храмов.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в конце мая согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".

Однако Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовывать кандидатуры большинства новоизбранных членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк" и потребовал заменить их. Среди тех кандидатур, которые одобрил НБУ, была и Байба Апин.