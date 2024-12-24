"Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток: що відомо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів, яка змінює правила оплати.

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