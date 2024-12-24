UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток: що відомо

"Ощадбанк" оновив термін дії карток (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Державний ощадний банк України - "Ощадбанк" - продовжив термін дії своїх платіжних карток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи.

Актуальний термін дії карток "Ощадбанку"

У публічному акціонерному товаристві розповіли, що термін дії карток "Ощадбанку" продовжено до 30 червня 2025 року:

  • у зв'язку з воєнним станом
  • для зручності клієнтів

Уточнюється, що йдеться про всі платіжні картки, у тому числі й для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, продовження відбувається автоматично.

В "Ощадбанку" зауважили, що у разі закінчення терміну дії, його картки продовжать повноцінно працювати:

  • ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі
  • з них можна знімати готівку в банкоматах тощо

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення "Ощадбанку" для її отримання у зручний для вас час", - додав голова правління банку Сергій Наумов.

Допис Наумова у Telegram (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів, яка змінює правила оплати.

Читайте також, як купити долари онлайн через "Ощадбанк".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОщадбанккарткиБанки