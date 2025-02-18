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"Ощадбанк" запустив важливу функцію для клієнтів: про що йдеться

Вівторок 18 лютого 2025 13:54
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"Ощадбанк" запустив важливу функцію для клієнтів: про що йдеться "Ощадбанк" запровадив зміни для користувачів свого додатку з Android (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Державний ощадний банк України - "Ощадбанк" - запровадив більше можливостей для клієнтів свого застосунку "Мобільний Ощад". Йдеться про користувачів Android.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Що змінив "Ощадбанк" для користувачів Android

За словами Наумова, "Ощадбанк" має хорошу новину для користувачів Android, які послуговуються застосунком "Мобільний Ощад".

Йдеться про те, що віднині там з'явилася можливість:

  • токенізувати платіжну картку;
  • додавати її до Google Wallet.

"Безпосередньо із застосунку. Раніше така можливість була тільки для користувачів Apple Wallet", - уточнив голова правління банку.

Він пояснив також, що для того, щоб додати картку, потрібно:

  • відкрити "Мобільний Ощад";
  • обрати картку;
  • перейти в налаштування;
  • обрати "Додати до Google Pay" та підтвердити додавання;
  • якщо потрібно - увімкнути NFC;
  • дочекатися повідомлення про успішне додавання.

Наумов нагадав, що в цілому, щоб платити телефоном, потрібно:

  • розблокувати смартфон;
  • піднести його до термінала задньою поверхнею;
  • дочекатись повідомлення про успішну операцію (якщо оплата пройшла, на екрані з'явиться синя галочка).

"Якщо оплата не спрацювала, змініть положення смартфона або піднесіть його ближче до термінала. Телефон повинен мати модуль NFC", - наголосив посадовець

Насамкінець він зауважив, що банк постійно оновлює застосунок, додає нові опції та покращує сервіс.

"Рекомендую регулярно оновлювати "Мобільний Ощад" та слідкувати за змінами", - підсумував Наумов.

&quot;Ощадбанк&quot; запустив важливу функцію для клієнтів: про що йдетьсяДопис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" змінив термін дії своїх платіжних карток.

Крім того, "Ощадбанк" запустив важливу функцію, яка змінює правила оплати для підприємців і бізнесменів.

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