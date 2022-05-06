Ощадбанк возобновил карточное кредитование: какие лимиты и условия

Как отметили в пресс-службе, при установлении лимита справка о доходах не требуется.

При расчетах картой в торгово-сервисной сети и Интернете, как и ранее, действует грейс-период: до 92 дней льготный период на избранную категорию покупок и до 62 дней на все остальные категории покупок под 0,001% годовых.

В пресс-службе напомнили, что Ощадбанк - один из немногих банков, который во время войны не менял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантии государства на депозиты населения в банках во время войны. Закон также предусматривает, что Ощадбанк станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.