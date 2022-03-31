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Ощадбанк продолжил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах

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Украина, Четверг 31 марта 2022 16:11
Ощадбанк продолжил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах Фото: Ощадбанк отменил комиссию для торговцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ощадбанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически.

"Мы призываем всех - и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна", - отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

Напомним, после вторжения России украинские банки отменили комиссии за различные платежи и ввели кредитные каникулы.

НБУ неоднократно призывал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно работать.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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