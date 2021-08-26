UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт переселенцев

Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц. Старой картой можно рассчитываться до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года.

В Ощадбанке напомнили, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша карта уже перевыпущена в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карточку в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В Кабинете Министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк