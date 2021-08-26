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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток переселенців

Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб. Старою карткою можна розраховуватися до 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 жовтня 2021 року.

У Ощадбанку нагадали, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Кабінеті міністрів України раніше заявляли, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин.

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Ощадбанк