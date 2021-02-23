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Ощадбанк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц

Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек внутренне перемещенных лиц. Старой картой можно рассчитываться до 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.


Как отмечается в сообщении, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц с тарифным пакетом "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года.

У Ощадбанке напомнили, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша карта уже перевыпущена в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать деньги и рассчитываться своей старой картой до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Правительство не может выплачивать деньги на оккупированной Россией территории с 2014 года.

В Кабинете министров Украины ранее заявляли, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин

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