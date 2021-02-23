Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб. Старою карткою можна розраховуватися до 1 травня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Як зазначається в повідомленні, картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 травня 2021 року.
У Ощадбанку нагадали, що банк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень.
"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уряд не може виплачувати гроші на окупованій Росією території з 2014 року.
У Кабінеті міністрів України раніше заявляли, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин