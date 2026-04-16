"Ощадбанк" продасть ТРЦ Gulliver у Києві. Коли планується аукціон?

"Ми найближчим часом оголосимо про продаж цього комплексу на аукціоні на платформі Prozorro", - сказав він під час заходу.

В коментарі РБК-Україна голова правління "Ощадбанку", який володіє 80% майнових прав на ТРЦ, додав, що аукціон планується провести у найближчі місяці.

Рішення про продаж були прийнято разом з "Укрексімбанком", який володіє 20% майнових прав на торгово-розважальний центр. "Це рішення приймається спільно, воно узгоджене", - прокоментував РБК-Україна Юрій Каціон.

Суди із ексвласником ТРЦ

Відповідаючи на питання, чи не блокують продаж ТРЦ Gulliver судові позови від попереднього власника (Віктор Поліщук, власник мережі магазинів "Ельдорадо"), голова "Ощадбанку" сказав, що поточні судові справи не зупиняють і не блокують можливість продажу активу.