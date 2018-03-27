Ощадбанк предупреждает о мошеннической копии своего сайта

Банк обращает внимание клиентов на написание адреса сайта

Государственный ПАО "Ощадбанк" предупреждает об обнаружении мошеннической копии своего официального сайта, которая почти полностью дублирует официальный. Об этом говорится в сообщении банка.

Финучреждение обращает внимание клиентов на написание адреса сайта в адресной строке.

"Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического: адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, а адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.", - говорится в сообщении.

В "Ощадбанке" заявили, что они не имеют никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.

Госбанк уже обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

"Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время", - отметили в банке.

Напомним, в Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финучреждений в 40 странах мира.

Кроме того, Киберполиция Украины разоблачила украинского хакера на взломе систем крупных мировых банков и отелей. Отмечается, что молодой человек входил в крупный хакерский синдикат, главой которого был арестованный в Испании украинец.