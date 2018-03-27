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Ощадбанк предупреждает о мошеннической копии своего сайта

НовостиФинансы    27.03.2018 - 11:07
Фото: государственный ПАО "Ощадбанк" (РБК-Украина)
Фото: государственный ПАО "Ощадбанк" (РБК-Украина)

Банк обращает внимание клиентов на написание адреса сайта

Государственный ПАО "Ощадбанк" предупреждает об обнаружении мошеннической копии своего официального сайта, которая почти полностью дублирует официальный. Об этом говорится в сообщении банка.

Финучреждение обращает внимание клиентов на написание адреса сайта в адресной строке.

"Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт "Ощадбанка" от мошеннического: адрес официального сайта "Ощадбанка" https://www.oschadbank.ua, а адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.", - говорится в сообщении.

В "Ощадбанке" заявили, что они не имеют никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.

Госбанк уже обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк.

"Как обычно оказывается в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время", - отметили в банке.

Напомним, в Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финучреждений в 40 странах мира.

Кроме того, Киберполиция Украины разоблачила украинского хакера на взломе систем крупных мировых банков и отелей. Отмечается, что молодой человек входил в крупный хакерский синдикат, главой которого был арестованный в Испании украинец.

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Теги публикации: Ощадбанк, сайт, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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