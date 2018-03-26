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Интервью

В Испании арестован украинский хакер обокравший 100 финучреждений в 40 странах мира

НовостиТелеком & IT    26.03.2018 - 16:52
Фото: в Испании арестован украинец-глава хакерского синдиката (фото из открытых источников)
Фото: в Испании арестован украинец-глава хакерского синдиката (фото из открытых источников)

Ущерб финансовых компаний оценивается в более чем 1 млрд евро

В Испании арестован украинский хакер, обокравший 100 финансовых учреждений в 40 странах мира. Об этом сообщает Европол, передает Financial Times.

Как сообщается, компьютерщик возглавлял киберпреступный синдикат, деятельность которого нанесла более 1 млрд евро ущерба.

Для совершения преступлений хакеры использовали вредоносное ПО, известное как Carbanak и Cobalt. Тактика банды включала программирование банкоматов на выдачу наличных в установленное время, которое подбирали члены банды, а также манипуляции с сетями электронных платежей. Прибыль преступники отмывали с помощью криптовалюты.

К расследованию были привлечены органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР США и власти в Беларуси, Тайване и Румынии.

"Это первый случай, когда EBF активно сотрудничал с Europol в ходе конкретного расследования", - сказал исполнительный директор EBF Вим Мийс.

Как пишет испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. Сейчас он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано в Национальный суд.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.

Напомним, украинская киберполиция разоблачила украинского хакера во взломе компьютеров мировых банков и отелей. По данным правоохранителей, украинец входил в вышеупомянутую группировку.

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Теги публикации: Испания, хакеры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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