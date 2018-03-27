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Ощадбанк попереджає про шахрайську копію свого сайту

НовиниФінанси    27.03.2018 - 11:07
Фото: державний ПАТ "Ощадбанк" (РБК-Україна)
Фото: державний ПАТ "Ощадбанк" (РБК-Україна)

Банк звертає увагу клієнтів на написання адреси сайту

Державний ПАТ "Ощадбанк" попереджає про виявлення шахрайської копії свого офіційного сайту, яка майже повністю дублює офіційний. Про це йдеться в повідомленні банку.

Фінустанова звертає увагу клієнтів на написання адреси сайту в адресному рядку.

"Звертаємо увагу на головне відмінність, на якому відразу можна відрізнити офіційний сайт "Ощадбанку" від шахрайського: адреса офіційного сайту "Ощадбанку" https://www.oschadbank.ua, а адреса шахрайського сайту - oschadbk.com.", - йдеться в повідомленні.

В "Ощадбанку" заявили, що вони не мають ніякого відношення до сайту oschadbk.com або розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.

Держбанк вже звернувся в Департамент кіберполіції і Службу безпеки України для блокування зазначеного сайту і поінформував Національний банк.

"Як зазвичай виявляється в подібних випадках, хостинг шахрайського сайту знаходиться за кордоном, тому для його закриття можливо знадобиться певний час", - відзначили в банку.

Нагадаємо, в Іспанії заарештований український хакер, який обікрав 100 фінустанов у 40 країнах світу.

Крім того, Киберполиция України викрила українського хакера на зламі систем великих світових банків та готелів. Відзначається, що молодий чоловік входив у хакерський синдикат, головою якого був арештований в Іспанії українець.

"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення 26-30 березня У Києві затримали жінку, що заволоділа 250 млн гривень "Укргазбанку"
Теги публікації: Ощадбанк, сайт, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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