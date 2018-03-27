Ощадбанк попереджає про шахрайську копію свого сайту

Банк звертає увагу клієнтів на написання адреси сайту

Державний ПАТ "Ощадбанк" попереджає про виявлення шахрайської копії свого офіційного сайту, яка майже повністю дублює офіційний. Про це йдеться в повідомленні банку.

Фінустанова звертає увагу клієнтів на написання адреси сайту в адресному рядку.

"Звертаємо увагу на головне відмінність, на якому відразу можна відрізнити офіційний сайт "Ощадбанку" від шахрайського: адреса офіційного сайту "Ощадбанку" https://www.oschadbank.ua, а адреса шахрайського сайту - oschadbk.com.", - йдеться в повідомленні.

В "Ощадбанку" заявили, що вони не мають ніякого відношення до сайту oschadbk.com або розміщеної на ньому шахрайської копії онлайн-банкінгу https://online.oschadbk.com/nfs/index.php.

Держбанк вже звернувся в Департамент кіберполіції і Службу безпеки України для блокування зазначеного сайту і поінформував Національний банк.

"Як зазвичай виявляється в подібних випадках, хостинг шахрайського сайту знаходиться за кордоном, тому для його закриття можливо знадобиться певний час", - відзначили в банку.

Нагадаємо, в Іспанії заарештований український хакер, який обікрав 100 фінустанов у 40 країнах світу.

Крім того, Киберполиция України викрила українського хакера на зламі систем великих світових банків та готелів. Відзначається, що молодий чоловік входив у хакерський синдикат, головою якого був арештований в Іспанії українець.