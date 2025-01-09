"Ощадбанк" поверне до Пенсійного фонду кошти пенсіонерів-переселенців

У проєкті постанови йдеться, що з січня 2025 року "Ощадбанк" почне перераховувати до Пенсійного фонду України залишки коштів із рахунків пенсіонерів-переселенців, які не здійснювали операцій на рахунках понад рік або не пройшли фізичну ідентифікацію вчасно. Відповідна норма передбачена законом про державний бюджет на 2025 рік.

Йдеться про дві категорії переселенців:

ті, хто не використовував гроші на рахунках протягом останніх 12 місяців

особи, які не пройшли фізичну ідентифікацію у встановлений термін (шість місяців після її запланованої дати)

Для цих категорій не лише припиняються пенсійні виплати, але й залишки коштів на їхніх рахунках повертаються Пенсійному фонду.

Скільки грошей залишається на рахунках

За даними "Ощадбанку", станом на 1 жовтня 2023 року сума залишків на рахунках переселенців становила 15,9 млрд гривень, з яких 10 млрд гривень припадають на рахунки, якими не користувалися понад рік.

Повернення цих коштів дозволить Пенсійному фонду використовувати їх для фінансування пенсій у солідарній системі, а також зменшить тимчасові касові розриви.

Пенсійний фонд щомісяця надаватиме "Ощадбанку" списки пенсіонерів, які відповідають вказаним критеріям. Банк перераховуватиме залишки коштів із зазначених рахунків до Пенсійного фонду.

Як відновити виплати

Для отримання коштів пенсіонерам необхідно:

подати заяву до Пенсійного фонду або через його вебпортал

звернутися до "Ощадбанку" з документами для проходження фізичної ідентифікації

Після підтвердження даних всі кошти будуть виплачені одержувачу одноразово на новий рахунок.