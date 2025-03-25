"Ощадбанк" посилює автентифікацію: як підтвердити банківські операції

"Ощадбанк" повідомляє, що запроваджує посилення автентифікації. Рішення пояснюють зростанням шахрайських операцій.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Ощадбанку" у Facebook.
Банк повідомив про запровадження нових заходів для посилення автентифікації операцій через зростання кількості шахрайств. Зокрема, банк відзначає стрімке збільшення випадків шахрайських операцій з переказами за операціями Р2Р та переказами на довільні реквізити.
Враховуючи вимоги постанови Національного банку України №58 від 03.05.2023, що затверджує Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації, банк прийняв рішення впровадити нову систему підтвердження операцій. Відтепер підтвердження проводитиметься через код, що надсилається на фінансовий номер клієнта в SMS-повідомленні.
При цьому, для операцій на суму до 100 гривень, ОТП-верифікація не буде обов'язковою. Ці зміни будуть діяти до покращення ситуації з шахрайством.
Раніше РБК-Україна писало, що "Ощадбанк" запровадив нову можливість для користувачів Android додавати платіжні картки до Google Wallet через мобільний застосунок "Мобільний Ощад". Раніше ця функція була доступна лише для користувачів Apple Wallet. Для активації потрібно відкрити додаток, вибрати картку, перейти в налаштування та додати її до Google Pay. Банк продовжує оновлювати додаток і покращувати сервіс.
Також ми писали, що у Львівській області кіберполіція та СБУ викрили групу працівників "Ощадбанку", які без відома клієнтів перевипускали їхні картки та привласнювали кошти. Шестеро співробітників банку, включно з керівником відділення, організували схему, за якою підміняли фінансові номери телефонів клієнтів, здійснювали операції через інтернет-банкінг і забирали картки для обготівковування через банкомати. В результаті вони викрали понад мільйон гривень з 19 рахунків.
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