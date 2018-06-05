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Ощадбанк перечислил государству 167,7 млн гривен дивидендов за 2017 год

НовостиФинансы    05.06.2018 - 20:15
Фото: отделение "Ощадбанка"
Фото: отделение "Ощадбанка"

Объем прибыли банка за прошлый год составил 558,5 млн гривен

По результатам деятельности в 2017 году ПАО "Ощадбанк" перечислил в государственный бюджет часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере 167,6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отчисления дивидендов банком осуществлено в соответствии со статьей 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" и постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2018 №139 "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

Для Ощадбанка этот норматив составляет 30% чистой прибыли, полученной за 2017 год.

Финансовая отчетность госбанка за 2017 подтверждена международной аудиторской компанией KPMG.

Объем прибыли за 2017 составляет 558,5 млн гривен, что на 20,3% превышает результат предыдущего года.

Напомним, для остальных государственных компаний и предприятий норматив отчисления дивидендов в госбюджет составляет 75%.

 

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Теги публикации: Ощадбанк, дивиденды, бюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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