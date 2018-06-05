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Ощадбанк перерахував державі 167,7 млн гривень дивідендів за 2017 рік

НовиниФінанси    05.06.2018 - 20:15
Фото: відділення "Ощадбанку"
Фото: відділення "Ощадбанку"

Обсяг прибутку банку за минулий рік склав 558,5 млн гривень

За результатами діяльності в 2017 році ПАТ "Ощадбанк" перерахував до державного бюджету частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів у розмірі 167,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба банку.

Відрахування дивідендів банком здійснено у відповідності зі статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 №139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави"

Для Ощадбанку цей норматив становить 30% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.

Фінансова звітність держбанку за 2017 підтверджена міжнародною аудиторською компанією KPMG.

Обсяг прибутку за 2017 становить 558,5 млн гривень, що на 20,3% перевищує результат попереднього року.

Нагадаємо, для інших державних компаній і підприємств норматив відрахування дивідендів до держбюджету становить 75%.

 

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Теги публікації: Ощадбанк, дивиденды, бюджет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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