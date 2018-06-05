Ощадбанк перерахував державі 167,7 млн гривень дивідендів за 2017 рік

Обсяг прибутку банку за минулий рік склав 558,5 млн гривень

За результатами діяльності в 2017 році ПАТ "Ощадбанк" перерахував до державного бюджету частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів у розмірі 167,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба банку.

Відрахування дивідендів банком здійснено у відповідності зі статтею 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 №139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави"

Для Ощадбанку цей норматив становить 30% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.

Фінансова звітність держбанку за 2017 підтверджена міжнародною аудиторською компанією KPMG.

Обсяг прибутку за 2017 становить 558,5 млн гривень, що на 20,3% перевищує результат попереднього року.

Нагадаємо, для інших державних компаній і підприємств норматив відрахування дивідендів до держбюджету становить 75%.