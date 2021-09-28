Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".
Сообщается, что клиентам, по счетам которых в течение трех лет и более не было операций, нужно посетить отделение банка, чтобы актуализовать идентификационные данные и пройти верификацию. Также в отделении можно будет решить вопросы снятия средств с текущих счетов и депозитов.
При себе нужно иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:
- на таких счетах не будут учитывать средства как неподвижные вклады;
- банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета;
- такие действия будут считаться согласием на снятие ежемесячной комиссии по тарифам "Ощадбанка".
Напомним, ранее "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт переселенцев.