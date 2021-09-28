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Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 11:59
Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств Фото: "Ощадбанк" закроет неактивные счета (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".

Сообщается, что клиентам, по счетам которых в течение трех лет и более не было операций, нужно посетить отделение банка, чтобы актуализовать идентификационные данные и пройти верификацию. Также в отделении можно будет решить вопросы снятия средств с текущих счетов и депозитов.

При себе нужно иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:

  • на таких счетах не будут учитывать средства как неподвижные вклады;
  • банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета;
  • такие действия будут считаться согласием на снятие ежемесячной комиссии по тарифам "Ощадбанка".

Напомним, ранее "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт переселенцев.

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Ощадбанк
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