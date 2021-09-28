ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що треба для зняття коштів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 вересня 2021 11:59
Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що треба для зняття коштів Фото: "Ощадбанк" закриє неактивні рахунки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державний "Ощадбанк" закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років. Для того, щоб зняти гроші, треба до 30 вересня пройти ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Повідомляється, що клієнтам, за рахунками яких протягом трьох років і більше не було операцій, треба відвідати відділення банку, щоб актуалізувати ідентифікаційні дані і пройти верифікацію. Також у відділенні можна буде вирішити питання зняття коштів з поточних рахунків і депозитів.

При собі треба мати паспорт і документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо до 30 вересня 2021 клієнт не звернеться до "Ощадбанку", то:

  • на таких рахунках не враховуватимуть кошти як нерухомі вклади;
  • банк розцінить, що клієнт згоден на розірвання договору і закриття рахунку;
  • такі дії будуть вважатися згодою на зняття щомісячної комісії за тарифами "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" продовжив термін дії платіжних карток переселенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанк
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду